Летающей лыжнице Опсет после награждения сказали, что она не выиграла. Та расплакалась

На прошедшем в Лиллехаммере этапе женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина произошёл скандал. Победительницей соревнований была объявлена норвежка Силье Опсет. Второе место заняла её соотечественница олимпийская чемпионка Марен Лундбю. Однако во время церемонии награждения организаторы соревнований поняли, что в расчётах была допущена ошибка, и после пересчёта баллов победу присудили Лундбю.
Опсет, узнав об этом, не смогла сдержать слёзы, сообщает NRK.
Фото доступно в «твиттере» Dagbladet Sport.
«Во время церемония награждения судьи ещё раз проверили результаты. И обнаружили ошибку. Однако спортсменки были уже на подиуме, так что мы не могли это остановить. Нам очень жаль. Такого не должно было случиться. Мы приносим свои извинения норвежской команде», — сказала представительница FIS Чика Йосида.
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