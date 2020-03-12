Летающей лыжнице Опсет после награждения сказали, что она не выиграла. Та расплакалась

На прошедшем в Лиллехаммере этапе женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина произошёл скандал. Победительницей соревнований была объявлена норвежка Силье Опсет. Второе место заняла её соотечественница олимпийская чемпионка Марен Лундбю. Однако во время церемонии награждения организаторы соревнований поняли, что в расчётах была допущена ошибка, и после пересчёта баллов победу присудили Лундбю.

Опсет, узнав об этом, не смогла сдержать слёзы, сообщает NRK.

Фото доступно в «твиттере» Dagbladet Sport.

«Во время церемония награждения судьи ещё раз проверили результаты. И обнаружили ошибку. Однако спортсменки были уже на подиуме, так что мы не могли это остановить. Нам очень жаль. Такого не должно было случиться. Мы приносим свои извинения норвежской команде», — сказала представительница FIS Чика Йосида.