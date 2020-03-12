Крянин рассказал, за счёт чего Большунов выиграл «Большой хрустальный глобус»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.
«Победа Большунова в Кубке мира — одно из главных событий российского спорта 2020 года. Особенно приятно, что этот трофей Александр завоевал в сезон, когда нет чемпионата мира или Олимпийских игр. То есть это действительно главный титул. И очевидно, что те же норвежцы очень хотели его выиграть, но Саша за счёт стабильно успешного выступления наращивал отрыв от Клебо. Большунов обошёлся без спадов, неудачно проведя лишь отдельные гонки, и не оставил шансов конкурентам. Поэтому очевидно, что отказ норвежцев ехать в Северную Америку никак не повлиял на этот триумф», — приводят слова Крянина «Известия».
Большунов впервые в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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