Спринтерские лыжные гонки в Миннеаполисе отменены

Международная лыжная федерация на своём официальном сайте объявила об отмене спринтерских гонок в Миннеаполисе (США), которые были запланированы на 17 марта. Соревнования не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса и ограничений на посещение США для иностранцев, введённых руководством страны.
14-15 марта в Квебеке (Канада) должны состояться первые спринтерские гонки в рамках «Спринт Тура». Команды находятся на месте проведения соревнований. Пока об отмене стартов речи не идёт.
Ранее от участия в североамериканских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Сборная Швеции снялась с заключительных дистанционных гонок, которые должны пройти в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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