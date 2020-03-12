Спринтерские лыжные гонки в Миннеаполисе отменены

Международная лыжная федерация на своём официальном сайте объявила об отмене спринтерских гонок в Миннеаполисе (США), которые были запланированы на 17 марта. Соревнования не состоятся из-за угрозы распространения коронавируса и ограничений на посещение США для иностранцев, введённых руководством страны.

14-15 марта в Квебеке (Канада) должны состояться первые спринтерские гонки в рамках «Спринт Тура». Команды находятся на месте проведения соревнований. Пока об отмене стартов речи не идёт.

Ранее от участия в североамериканских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Сборная Швеции снялась с заключительных дистанционных гонок, которые должны пройти в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ