Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо в Москве перенесён
Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду в Токио (Япония) перенесён во второй раз, сообщает Inside the Games. Изначально олимпийская квалификация должна была состояться в Милане (Италия) с 17 по 19 апреля. Однако на минувшей неделе из-за коронавируса турнир перенесли в Москву и определили новые даты проведения — 16-18 апреля.
«Основываясь на развитии событие вокруг вспышки коронавируса, президент Taekwondo Europe Сакис Прагалос решил перенести олимпийский квалификационный турнир в Москве», — говорится в заявлении.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Победитель этапа «Джиро д'Италия» скончался от заражения коронавирусом
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