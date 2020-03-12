Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо в Москве перенесён

Европейский квалификационный турнир на Олимпиаду в Токио (Япония) перенесён во второй раз, сообщает Inside the Games. Изначально олимпийская квалификация должна была состояться в Милане (Италия) с 17 по 19 апреля. Однако на минувшей неделе из-за коронавируса турнир перенесли в Москву и определили новые даты проведения — 16-18 апреля.

«Основываясь на развитии событие вокруг вспышки коронавируса, президент Taekwondo Europe Сакис Прагалос решил перенести олимпийский квалификационный турнир в Москве», — говорится в заявлении.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.