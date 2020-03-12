Пеллегрино пустили в Северную Америку. Он может обойти Клебо в спринтерском зачёте

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2017 года итальянский лыжник Федереко Пеллегрино изначально не получил разрешения вылететь в Северную Америку из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса, но вчера, 11 марта, спортсмену дали добро на вылет. Об этом рассказал представитель пресс-службы сборной Италии Андреа Факкинетти в интервью SVT.

«Он летит в Канаду на спринт в Квебеке», — сказал Факкинетти.

Планировалось, что Пеллегрино также выступит в спринте в Миннеаполисе, но этот этап был отменён.

Факкиннетти также отметил, что итальянские лыжники не примут участия в финальном этапе Кубка мира в Кэнморе.

В случае успешного выступления в «Спринт Туре» Пеллегрино может выиграть спринтерский зачёт Кубка мира. Он отстаёт от лидера, норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, на 165 очков. Сборная Норвегии в Северной Америке не выступит.

Тренер сборной Норвегии ошибочно считал, что Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт КМ