Пеллегрино пустили в Северную Америку. Он может обойти Клебо в спринтерском зачёте

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2017 года итальянский лыжник Федереко Пеллегрино изначально не получил разрешения вылететь в Северную Америку из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса, но вчера, 11 марта, спортсмену дали добро на вылет. Об этом рассказал представитель пресс-службы сборной Италии Андреа Факкинетти в интервью SVT.
«Он летит в Канаду на спринт в Квебеке», — сказал Факкинетти.
Планировалось, что Пеллегрино также выступит в спринте в Миннеаполисе, но этот этап был отменён.
Факкиннетти также отметил, что итальянские лыжники не примут участия в финальном этапе Кубка мира в Кэнморе.
В случае успешного выступления в «Спринт Туре» Пеллегрино может выиграть спринтерский зачёт Кубка мира. Он отстаёт от лидера, норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, на 165 очков. Сборная Норвегии в Северной Америке не выступит.
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