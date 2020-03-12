В России снимут шпионскую драму об учёном-химике, ставшем информатором ВАДА

На Киностудии имени Горького снимут шпионскую драму о тайном информаторе Всемирного антидопингового агентства с рабочим названием «Дюшес», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Мы готовимся создать художественный фильм на действительно актуальную и обсуждаемую тему. К проекту уже проявили интерес дистрибьюторы как в нашей стране, так и за рубежом, и киностудия представит его на Каннском кинофестивале в мае этого года», — рассказала генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
В картине пойдёт речь о российском учёном-химике, который, скрываясь в США, выступает тайным информатором Всемирного антидопингового агентства. Выход в прокат шпионской драмы запланирован на 2022 год.
В 2015 году глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переехал в США и стал информатором ВАДА. В 2016 году он рассказал о государственной допинг-программе в России и упомянул допинговый коктейль «Дюшес».
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