«Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой». Болельщики — об отмене ЧМ
Вчера, 11 марта, правительство провинции Квебек приняло решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада) из-за угрозы распространения коронавируса. Многие болельщики российской фигуристки Алины Загитовой обрадовались этому событию, так как олимпийская чемпионка, таким образом, сохранила титул чемпионки мира, завоёванный в прошлом году.
В частности, в «Твиттере» появились следующие комментарии:
«Получается, Загитова ничего не потеряла».
«Алина Загитова настолько сурова, что может защитить титул, даже приостановив карьеру».
«Я поняла, Алина Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой мира на второй срок».
В декабре 2019 года 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке карьеры.
Орсер отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
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