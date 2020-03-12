«Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой». Болельщики — об отмене ЧМ

Вчера, 11 марта, правительство провинции Квебек приняло решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада) из-за угрозы распространения коронавируса. Многие болельщики российской фигуристки Алины Загитовой обрадовались этому событию, так как олимпийская чемпионка, таким образом, сохранила титул чемпионки мира, завоёванный в прошлом году.

В частности, в «Твиттере» появились следующие комментарии:

«Получается, Загитова ничего не потеряла».

«Алина Загитова настолько сурова, что может защитить титул, даже приостановив карьеру».

«Я поняла, Алина Загитова обнулила этот сезон, чтобы остаться чемпионкой мира на второй срок».

В декабре 2019 года 17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке карьеры.