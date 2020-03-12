ВФЛА оштрафована на $ 10 млн в связи с «делом Лысенко»

Глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации Руне Андерсен сообщил, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики оштрафована на $ 10 млн из-за допингового скандала вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Спортсмен в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже Данил представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению в AIU ложных объяснений и поддельных документов.
«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее Министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у неё сменилось всё руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения. Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая десять миллионов долларов штрафа», — приводит слова Андерсена РИА «Новости».
По его словам, $ 5 млн должны быть выплачены немедленно, вторая половина суммы — это «условный штраф».
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