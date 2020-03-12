World Athletics одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) назвал обновлённый список критериев, исходя из которых будет приниматься решение о восстановлении в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает на официальном сайте World Athletics.
Исходя из опубликованной информации, ВФЛА должна создать комиссию по восстановлению, в которую должны войти представители различных организаций и как минимум два представителя от комиссии атлетов ВФЛА.
Также комиссия по восстановлению ВФЛА должна представить подробный план установления в российской лёгкой атлетике нулевого уровня толерантности к допингу.
Напомним, в начале марта обновлённое руководство ВФЛА признало вину организации по делу Данила Лысенко. Ранее сообщалось, что из-за инцидента с российским прыгуном в высоту World Athletics может полностью исключить ВФЛА из своих рядов.
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