FINA отменила или перенесла из-за коронавируса 12 турниров по водным видам спорта
Международная федерация плавания (FINA) сообщила о переносе или отмене 12 турниров из-за вспышки коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте организации.
В список перенесённых соревнований попали квалификационные турниры к Олимпийским играм в Токио-2020, Кубок мира по прыжкам воду, квалификационный турнир к Играм-2020 по синхронному плаванию, этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани, этап Мировой лиги по водному поло, который также пройдёт в Казани.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом заражены в мире уже более 140 тыс. человек, скончались более 4 тыс. В Российской Федерации зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции.
Читайте также
- 12 марта 2020
-
19:48
-
17:37
-
17:23
-
16:37
-
16:20
-
15:39
-
13:34
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
09:59
-
09:15
-
08:40
-
01:05
-
00:50
-
00:39
-
00:30
-
00:16
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:47
-
22:28
-
22:13
-
21:38
-
20:57
-
20:32
-
20:07
-
19:51
-
19:20
Партнерский контент