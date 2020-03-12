Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

FINA отменила или перенесла из-за коронавируса 12 турниров по водным видам спорта

FINA отменила или перенесла из-за коронавируса 12 турниров по водным видам спорта
Другие / Водные виды спорта 0

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о переносе или отмене 12 турниров из-за вспышки коронавируса. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте организации.

В список перенесённых соревнований попали квалификационные турниры к Олимпийским играм в Токио-2020, Кубок мира по прыжкам воду, квалификационный турнир к Играм-2020 по синхронному плаванию, этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани, этап Мировой лиги по водному поло, который также пройдёт в Казани.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом заражены в мире уже более 140 тыс. человек, скончались более 4 тыс. В Российской Федерации зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020