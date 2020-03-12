Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса

Организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным в гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
«Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников соревнований являются приоритетом всех заинтересованных сторон.
Инструкции и решения национальных и региональных правительств и их органов здравоохранения имеют решающее значение в любой ситуации, касающейся общественных собраний, которые имеют отношение к соревнованиям под эгидой FIS», — говорится в сообщении FIS.
Таким образом, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 завершится уже 15 марта, когда в Квебеке (Канада) пройдут мужской и женский спринты.
Ранее от участия в североамериканских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Сборная Швеции снялась с заключительных дистанционных гонок, которые должны будут проходить в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Стало известно, что 15-й этап Кубка мира в Миннеаполисе (США) также был отменён.
- 12 марта 2020
-
22:03
-
21:52
-
21:23
-
19:48
-
17:37
-
17:23
-
16:37
-
16:20
-
15:39
-
13:34
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
09:59
-
09:15
-
08:40
-
01:05
-
00:50
-
00:39
-
00:30
-
00:16
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:47
-
22:28
-
22:13
-
21:38
-
20:57
-
20:32