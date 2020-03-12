Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса

Организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным в гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене. Информация об этом опубликована на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.



«Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников соревнований являются приоритетом всех заинтересованных сторон.



Инструкции и решения национальных и региональных правительств и их органов здравоохранения имеют решающее значение в любой ситуации, касающейся общественных собраний, которые имеют отношение к соревнованиям под эгидой FIS», — говорится в сообщении FIS.



Таким образом, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 завершится уже 15 марта, когда в Квебеке (Канада) пройдут мужской и женский спринты.

Ранее от участия в североамериканских этапах Кубка мира отказалась сборная Норвегии. Сборная Швеции снялась с заключительных дистанционных гонок, которые должны будут проходить в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Стало известно, что 15-й этап Кубка мира в Миннеаполисе (США) также был отменён.