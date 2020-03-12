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Сборные Финляндии, Чехии и Великобритании снялись с оставшихся гонок Кубка мира

Сборные Финляндии, Чехии и Великобритании снялись с оставшихся гонок Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Сборные Финляндии, Чехии и Великобритании по лыжным гонкам отказались от участия в «Спринт Туре», сообщает NRK. Команды в ближайшее время покинут Канаду.

Вчера, 11 марта, стало известно, что шведские лыжники из-за угрозы распространения коронавируса отказались от участия в заключительных дистанционных гонках, которые пройдут в Кэнморе (Канада) с 20 по 22 марта. Позже команда полностью отказалась от выступлений в оставшихся гонках Кубка мира.

Уже сегодня, 12 марта, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили об отмене заключительного этапа Кубка мира, который должен был пройти в Кэнморе (Канада). Таким образом, Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 завершится уже 15 марта, после того как в Квебеке (Канада) пройдёт мужской и женский спринт.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

Спринтерские лыжные гонки в Миннеаполисе отменены
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