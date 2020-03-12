Косторная — об отмене чемпионата мира: не расстраиваемся и продолжаем тренироваться
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).
«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видеозапись из спортивного зала.
Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.
Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Читайте также
- 12 марта 2020
-
22:03
-
21:52
-
21:23
-
19:48
-
17:37
-
17:23
-
16:37
-
16:20
-
15:39
-
13:34
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
09:59
-
09:15
-
08:40
-
01:05
-
00:50
-
00:39
-
00:30
-
00:16
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:47
-
22:28
-
22:13
-
21:38
-
20:57
-
20:32
Партнерский контент