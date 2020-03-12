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Косторная — об отмене чемпионата мира: не расстраиваемся и продолжаем тренироваться

Косторная — об отмене чемпионата мира: не расстраиваемся и продолжаем тренироваться
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала решение об отмене чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видеозапись из спортивного зала.

Юбилейный, 110-й турнир должен был пройти с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.

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