Матч сборных России и Грузии на чемпионате Европы по регби перенесён из-за коронавируса

Сборные России и Грузии не сыграют матч пятого тура чемпионата Европы по регби, который изначально был запланирован на 14 марта не состоится в срок. Как сообщается на официальном сайте Европейской федерации регби (Rugby Europe), причиной такого решения стала пандемия коронавируса.
Игра России и Грузии стала не единственной перенесённой из-за распространения коронавируса — Rugby Europe приостановила проведение всех матчей под своей эгидой до 15 апреля.
Также перенесены встречи чемпионатов Европы среди игроков до 20 лет и до 18 лет. Матчи ЧЕ до 18 лет должен был принять Калининград с 12 по 18 апреля.
Матч с Грузией должен стать последним для России на чемпионате Европы. В турнирной таблице россияне располагаются на третьей строчке — выше них лишь команды Грузии и Португалии.
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