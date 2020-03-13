Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Матч сборных России и Грузии на чемпионате Европы по регби перенесён из-за коронавируса

Матч сборных России и Грузии на чемпионате Европы по регби перенесён из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборные России и Грузии не сыграют матч пятого тура чемпионата Европы по регби, который изначально был запланирован на 14 марта не состоится в срок. Как сообщается на официальном сайте Европейской федерации регби (Rugby Europe), причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Игра России и Грузии стала не единственной перенесённой из-за распространения коронавируса — Rugby Europe приостановила проведение всех матчей под своей эгидой до 15 апреля.

Также перенесены встречи чемпионатов Европы среди игроков до 20 лет и до 18 лет. Матчи ЧЕ до 18 лет должен был принять Калининград с 12 по 18 апреля.

Матч с Грузией должен стать последним для России на чемпионате Европы. В турнирной таблице россияне располагаются на третьей строчке — выше них лишь команды Грузии и Португалии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020