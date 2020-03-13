Трусова разместила в «Инстаграме» видео произвольной программы с 5 четверными прыжками

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видеозапись, на которой она выполняет произвольную программу с пятью четверными прыжками. Вероятно, фигуристка должна была представить именно её на отменённом чемпионате мира в Ванкувере (Канада).

В ходе программы Трусова исполняет четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, а также четверной тулуп.

«Жаль. Было бы интересно!» — подписала видео Трусова.

Видеозапись доступна в «инстаграме» Александры Трусовой.



Юбилейный, 110-й турнир должен был проходить с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.



Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.