Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Трусова разместила в «Инстаграме» видео произвольной программы с 5 четверными прыжками

Трусова разместила в «Инстаграме» видео произвольной программы с 5 четверными прыжками
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видеозапись, на которой она выполняет произвольную программу с пятью четверными прыжками. Вероятно, фигуристка должна была представить именно её на отменённом чемпионате мира в Ванкувере (Канада).

В ходе программы Трусова исполняет четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, а также четверной тулуп.

«Жаль. Было бы интересно!» — подписала видео Трусова.

Видеозапись доступна в «инстаграме» Александры Трусовой.

Юбилейный, 110-й турнир должен был проходить с 16 по 22 марта. Решение об отмене было принято правительством провинции Квебек, в которую входит Монреаль, по рекомендации Министерства здравоохранения.

Согласно заявлению Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в 2020 году, но не ранее октября.

Косторная — об отмене чемпионата мира: не расстраиваемся и продолжаем тренироваться
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020