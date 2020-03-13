Загитова поделилась видео, на котором преодолевает полосу препятствий
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» видео из спортивного зала, на котором она преодолевает полосу препятствий.
Видео доступно на «Чемпионате».
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, объявив после финала Гран-при, что она берёт паузу в карьере.
Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. А пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, а 29 марта выйдет на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд».
Ранее Загитова в первый день весны опубликовала солнечные фотографии. Позже фигуристка поделилась своей детской фотографией.
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