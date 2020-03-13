«Уставшие, но великолепны». Болельщики прокомментировали фото Туктамышевой и Поповой
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 23-летняя россиянка Елизавета Туктамышева в социальной сети «инстаграм» опубликовала фото в нижнем белье с другой российской фигуристкой, выступающей в парном катании, Бетиной Поповой.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
В комментариях болельщики восхитились красотой российских спортсменок.
«Уставшие, но великолепны», — оставил комментарий один из пользователей социальной сети.
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