Женский ЧМ по кёрлингу в Канаде отменён из-за коронавируса

Всемирная федерация кёрлинга отменила проведение Чемпионата мира по кёрлингу среди женщин 2020 года в Канаде из-за продолжающегося распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Турнир должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском городе Принс-Джордж, где 13 различных сборных соревновались бы в борьбе за титул Чемпиона мира и желанные олимпийские квалификационные очки для зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Поскольку данное мероприятие не состоится, Всемирная федерация кёрлинга рассмотрит формирование олимпийской квалификации и обсудит возможные изменения, которые необходимо будет рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. Решение было принято с учётом других крупных спортивных событий, которые были отменены за последние 24 часа, и различных национальных ограничений на поездки, которые вступают в силу по всему миру.

Также организация продолжает следить за ситуацией по мужскому чемпионату мира в шотландском Глазго, который запланирован с 28 марта по 5 апреля.