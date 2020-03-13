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Сборные Канады, США и Германии по лыжным гонкам снялись со «Спринт Тура»

Сборные Канады, США и Германии по лыжным гонкам снялись со «Спринт Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Сборная Канады снялась с домашнего этапа Кубка мира в Квебеке («Спринт Тур») из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования запланированы на 14-15 марта.

«После тщательного рассмотрения вопросов здоровья и безопасности каждого канадского спортсмена и члена персонала в Квебеке, федерация проинформировала FIS о снятии команды Канады с этапов Кубка мира, которые состоятся 13-15 марта», — говорится в сообщении на официальной сайте федерации лыжных видов спорта Канады.

В пресс-релизе сообщается, что от участия в соревнованиях также отказались сборные США и Германии. Ранее стало известно в Квебеке не выступят команды Норвегии, Швеции, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Сборные Финляндии, Чехии и Великобритании снялись с оставшихся гонок Кубка мира
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