Сборные Канады, США и Германии по лыжным гонкам снялись со «Спринт Тура»

Сборная Канады снялась с домашнего этапа Кубка мира в Квебеке («Спринт Тур») из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования запланированы на 14-15 марта.

«После тщательного рассмотрения вопросов здоровья и безопасности каждого канадского спортсмена и члена персонала в Квебеке, федерация проинформировала FIS о снятии команды Канады с этапов Кубка мира, которые состоятся 13-15 марта», — говорится в сообщении на официальной сайте федерации лыжных видов спорта Канады.

В пресс-релизе сообщается, что от участия в соревнованиях также отказались сборные США и Германии. Ранее стало известно в Квебеке не выступят команды Норвегии, Швеции, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.