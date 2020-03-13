Юношеский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт без зрителей
Чемпионат России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет будет проходить без зрителей. Соревнования пройдут в Магасе (Ингушетия) с 13 по 16 марта.
«В Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России А. М. Калиматова пройдёт без зрителей», — приводит слова пресс-службы министерства спорта республики ТАСС.
Запрет на посещение соревнований связан с угрозой распространения коронавируса. Врио министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоев призвал болельщиков отнестись с пониманием к этому решению.
В настоящее время случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы более чем в 100 странах мира, включая Россию. В России зафиксировали уже 34 случая заражения.
В UFC из-за коронавируса перенесли два турнира
Читайте также
- 13 марта 2020
-
10:23
-
10:19
-
08:46
-
04:16
-
01:27
-
01:06
-
01:06
-
00:25
- 12 марта 2020
-
22:03
-
21:52
-
21:23
-
19:48
-
17:37
-
17:23
-
16:37
-
16:20
-
15:39
-
13:34
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
10:53
-
10:45
-
10:35
-
09:59
-
09:15
-
08:40
-
01:05
-
00:50
-
00:39
-
00:30
-
00:16
- 11 марта 2020
-
23:49
-
23:37
-
23:30
Партнерский контент