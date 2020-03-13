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Юношеский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт без зрителей

Юношеский чемпионат России по греко-римской борьбе пройдёт без зрителей
Другие / Борьба 0

Чемпионат России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет будет проходить без зрителей. Соревнования пройдут в Магасе (Ингушетия) с 13 по 16 марта.

«В Ингушетии первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти Героя России А. М. Калиматова пройдёт без зрителей», — приводит слова пресс-службы министерства спорта республики ТАСС.

Запрет на посещение соревнований связан с угрозой распространения коронавируса. Врио министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоев призвал болельщиков отнестись с пониманием к этому решению.

В настоящее время случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы более чем в 100 странах мира, включая Россию. В России зафиксировали уже 34 случая заражения.

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