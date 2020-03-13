Исполнительный директор тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило сообщил, что в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт без зрителей. Соревнования состоятся в Тюмени с 28 марта по 5 апреля.

«Всё состоится в полном формате, только без зрителей», – приводит слова Курило РИА «Новости».

Вчера, 12 марта, организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным в гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.