Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт без зрителей
Исполнительный директор тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило сообщил, что в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт без зрителей. Соревнования состоятся в Тюмени с 28 марта по 5 апреля.
«Всё состоится в полном формате, только без зрителей», – приводит слова Курило РИА «Новости».
Вчера, 12 марта, организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным в гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Сборные Канады, США и Германии по лыжным гонкам снялись со «Спринт Тура»
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