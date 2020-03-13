Поздняков: World Athletics идёт по пути чрезвычайно жёстких мер по отношению к ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что рабочая группа ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА. Также Поздняков прокомментировал решение World Athletics оштрафовать ВФЛА на $ 10 млн из-за нарушений антидопинговых правил.

«Очевидно, что World Athletics идёт по пути чрезвычайно жёстких мер, в том числе финансовых, по отношению к ВФЛА и для восстановления полного доверия между организациями им ещё предстоит проделать огромный объём совместной работы. Международная федерация в качестве одного из условий такой работы заявляет о необходимости создания самой ВФЛА собственной рабочей группы по всем актуальным вопросам. В сложившейся ситуации сформированная в мае прошлого года рабочая группа ОКР, обеспечивая соблюдение необходимой автономии ВФЛА, что является одним из важнейших аспектов, передаст все свои полномочия новой структуре», — цитирует Позднякова ТАСС.