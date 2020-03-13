Губерниев отреагировал на решение о проведении ЧР по лыжным гонкам без зрителей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования состоятся в Тюмени с 28 марта по 5 апреля.

«Чемпионат России по лыжам в Тюмени пройдёт без зрителей! Хорошо бы узнать у организаторов, сколько они продали билетов на момент отмены?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Вчера, 12 марта, организаторы 16-го этапа Кубка мира по лыжным в гонкам, который должен был пройти в Кэнморе (Канада), сообщили о его отмене.