Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве перенесён на июнь

Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года в Москве перенесён с марта на июнь в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Соревнования пройдут с 15 по 22 июня 2020 года. Турнир сохранит за собой статус отборочного мероприятия на Олимпийские игры в Токио.

Решение о переносе было принято после обращения президента Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколариса к мэру Москвы Сергею Собянину. 10 марта им было направлено официальное письмо с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения соревнований в более поздние сроки и тем самым не подвергать спортсменов, тренеров, судей, зрителей потенциальной опасности.