Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике в Москве может получить статус открытого

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы, который был перенесён с апреля на июнь, может получить статус открытого. Чемпионат Европы будет проходить в Москве.
«До переноса турнира нам поступали запросы от ряда азиатских федераций получить право выступить в чемпионате Европы, если турнир будет открытым. И если Международная федерация тяжёлой атлетики посчитает, что турниры, которые есть в календаре, подвержены риску быть сорванными, а другие соревнования можно сохранить и есть возможность сделать их открытыми, то было бы разумно рассмотреть такую возможность. И чемпионат Европы можно сделать такой площадкой.
Я предполагаю, что такой вариант по крайней мере должен быть обсуждён на исполкоме IWF, который пройдёт на следующей неделе. Потому что ситуация с квалификационной системой отбора на Олимпиаду вызывает много вопросов. Подобное положение (с переносами турниров) сложилось и в Африке, и в Азии, проведение чемпионатов Панамериканского региона и Океании тоже находится под вопросом.
Возможно, IWF будет обращаться к континентальным федерациям с предложением, чтобы они пошли навстречу и в сроках проведения турниров, и в открытом статусе соревнований. Чтобы доступ к участию был у спортсменов с разных континентов. И очень важно эти турниры развести по времени, чтобы атлеты могли выступить на двух соревнованиях, к примеру в мае и июне, и пройти квалификацию к Олимпийским играм», — приводит слова Агапитова РИА «Новости».
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