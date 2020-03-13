Все турниры по настольному теннису приостановлены

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приостановила все соревнования, проводимые под эгидой организации. Причиной отмены стала угроза распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ITTF.

Решение вступает в силу с 16 марта 2020 года. Оно продлится до конца апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.