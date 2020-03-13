Спринтерские гонки в Квебеке отменены. Лыжный Кубок мира завершён досрочно

Спринтерские гонки в Квебеке (Канада), запланированные на 14-15 марта, отменены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Международной лыжной федерации. Ранее от участия в соревновании отказались сборные Норвегии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Чехии, Канады, Германии и США.

Daily Skier сообщает, что сборные России и Словении были готовы выступить, но FIS решила отменить старты.

Таким образом, Кубок мира по лыжным гонкам завершён досрочно. Обладателями «Большого хрустального глобуса» стали норвежка Терезе Йохауг и россиянин Александр Большунов. Они же стали лучшими в зачёте дистанционных гонок.

В зачёте спринтов первенствовали шведка Линн Сван и норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.