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Бородавко — об отмене гонок в Квебеке: затрачено очень много сил, и всё это впустую

Бородавко — об отмене гонок в Квебеке: затрачено очень много сил, и всё это впустую
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной лыжной федерации отменить спринтерские гонки в Квебеке (Канаде) из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, сезон был завершён досрочно.

«Сейчас занимаемся вылетом, обмениваем билеты. Часть людей улетит сегодня, остальные отправятся в ближайшее время. Конечно, есть сожаление, что не удалось провести этап в Квебеке, жалко упущенное время, ведь на перелёты затрачено очень много сил, и всё это впустую. Конечно, радости мало.

Сейчас спортсмены на некоторое время отправятся домой, где будут самостоятельно поддерживать форму. Мы с ними увидимся уже на чемпионате России в Тюмени в конце марта», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Россиянин Александр Большунов стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

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