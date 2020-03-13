Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Матчи еврокубков и квалификации на чемпионат Европы по гандболу перенесены

Матчи еврокубков и квалификации на чемпионат Европы по гандболу перенесены
Другие / Гандбол 0

Европейская федерация Гандбола (EHF) объявила об отмене матчей до 12 апреля из-за вспышки коронавируса. Переносы затронут и российские клубы, а также женскую сборную России.

Из-за решения EHF не состоятся матчи 3-го и 4-го туров квалификации чемпионата Европы 2020 года. Россиянки должны были сыграть 25 и 29 марта со сборной Сербии. Эти матчи перенесли на резервную неделю (1-7 июня).

Также из-за ограничений «Ростов-Дон» не сможет сыграть в четвертьфинале и «Финале четырёх» Лиги чемпионов. Матчи должны были состояться в первой половине апреля.

Российский клуб «Виктор» не проведёт матч 1/4 финала Кубка Вызова с «Бухарестом». Первая встреча должна была состояться 21 марта в Будённовске, а ответная — 28 марта в Бухаресте.

Европейские турниры по гандболу приостановлены до 12 апреля
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020