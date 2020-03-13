Матчи еврокубков и квалификации на чемпионат Европы по гандболу перенесены
Европейская федерация Гандбола (EHF) объявила об отмене матчей до 12 апреля из-за вспышки коронавируса. Переносы затронут и российские клубы, а также женскую сборную России.
Из-за решения EHF не состоятся матчи 3-го и 4-го туров квалификации чемпионата Европы 2020 года. Россиянки должны были сыграть 25 и 29 марта со сборной Сербии. Эти матчи перенесли на резервную неделю (1-7 июня).
Также из-за ограничений «Ростов-Дон» не сможет сыграть в четвертьфинале и «Финале четырёх» Лиги чемпионов. Матчи должны были состояться в первой половине апреля.
Российский клуб «Виктор» не проведёт матч 1/4 финала Кубка Вызова с «Бухарестом». Первая встреча должна была состояться 21 марта в Будённовске, а ответная — 28 марта в Бухаресте.
Европейские турниры по гандболу приостановлены до 12 апреля
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