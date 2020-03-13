Щербакова: до сих пор не верится, что сезон окончен

Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова прокомментировала отмену чемпионата мира, который должен был состояться в марте в Монреале (Канада). Ранее было объявлено об отмене соревнований на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

«Прошло уже два дня, но до сих пор не верится, что сезон окончен. Для меня это был бы первый ЧМ. Мы с тренерами много работали и хотели показать результат. Но, к сожалению, проблемы, охватившие весь мир, очень серьёзные. Надеюсь, вскоре ситуация изменится в лучшую сторону. Берегите себя! Увидимся в следующем сезоне», — написала Щербакова в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.