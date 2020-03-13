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Международная федерация волейбола отложила старт Лиги наций

Международная федерация волейбола отложила старт Лиги наций
Другие / Волейбол 0

Международная федерация волейбола (FIVB) отложила старт Лиги наций. Решение принято после консультаций со всеми участвующими национальными федерациями и соответствующими органами власти.

«Здоровье и благополучие спортсменов, официальных лиц и болельщиков, является высшим приоритетом FIVB, эта мера предосторожности принимается в интересах всех участников.

Решение отложить Лигу наций обеспечит спортсменам возможность следить за своим здоровьем и физической подготовкой и даст возможность национальным лигам, которые вынуждены приостановить соревнования, завершить свои сезоны, когда ситуация улучшится. FIVB с оптимизмом смотрит в будущее и тесно сотрудничает с соответствующими национальными федерациями и организаторами мероприятий, чтобы найти подходящую дату для проведения Лиги наций после Олимпийских игр», — говорится в сообщении на официальном сайте FIVB.

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