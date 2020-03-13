Дзагнидзе выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Лозанне, Горячкина — вторая

Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе одержала победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Лозанне (Швейцария).
В заключительном туре лидировавшие Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина встречались друг с другом. Партия, в которой белыми фигурами играла грузинка, закончилась вничью после того, как соперницы сделали по 24 хода. Обе шахматистки набрали по 7 очков из 11 возможных. По лучшим дополнительным показателям первенствовала Дзагнидзе. Третье место заняла Жансая Абдумалик из Казахстана, набравшая 6,5 очков.
Итоговое положение
1-2. Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина — по 7.
3. Жансая Абдумалик — 6,5.
4-5. Алина Кашлинская, Анна Музычук — по 6.
6-8. Антуанета Стефанова, Харика Дронавалли, Мария Музычук — по 5,5.
9-10. Цзюй Вэньцзюнь, Пиа Крамлинг — по 4,5.
11-12. Александра Костенюк, Мари Себаг — по 4.
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