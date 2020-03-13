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ВФЛА разработала план для эффективной реализации требований World Athletics

ВФЛА разработала план для эффективной реализации требований World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Москве прошло заседание бюро президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба федерации.

В рамках заседания члены бюро обсудили решения совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, касающиеся восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, и разработали проект плана действий федерации, необходимого для эффективной реализации требований, предъявленных World Athletics к ВФЛА.

Совет World Athletics, заседание которого прошло накануне в Монако, одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА в правах. Также российская федерация была оштрафована на $ 10 млн (5 из них — условно) за ситуацию с допинговым скандалом.

Также на заседании обсуждался проект критериев, которые ВФЛА планирует применять к кандидатам в состав Главного тренерского совета и других рабочих органов ВФЛА, а также к кандидатам в основной и резервный составы сборных команд России.

World Athletics одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА
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