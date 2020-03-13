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В Минспорте РФ создан штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

В Минспорте РФ создан штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Другие / Прочие виды спорта 0

В Министерстве спорта Российской Федерации создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Минспорта России. Цель штаба — оперативное реагирование на ситуацию и осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями по данному вопросу.

Вся информация о деятельности штаба, решениях органов власти субъектов Российской Федерации и спортивных федераций о частичной или полной отмене спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, будет публиковаться на официальном сайте Минспорта России.

Ранее оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией рекомендовал федеральным и региональным властям сократить количество проводимых в стране массовых мероприятий.

Штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число спортивных мероприятий в РФ
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