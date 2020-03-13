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Врачи не выявили заражения коронавирусом у российского лыжника Ларькова

Врачи не выявили заражения коронавирусом у российского лыжника Ларькова
Другие / Лыжный спорт 0

Врачи не обнаружили коронавируса у российского лыжника Андрея Ларькова, сообщил тренер спортсмена Олег Перевозчиков. Наставник уточнил, что у его подопечного диагностировано острое респираторное заболевание (ОРЗ).

8 марта Ларьков из-за повышенной температуры не вышел на старт марафона в Хольменколлене (Норвегия) и был отправлен в Москву, чтобы пройти медицинскую проверку, в том числе и на коронавирус.

«Ничего там особенного нет, обычное ОРЗ, коронавируса нет. Температура пока держится, но она невысокая вплоть до того, что он её не ощущает. Он выходит на тренировку кататься в спокойном режиме, у нас с ним есть договорённость, что, как только всё нормализуется, он даст мне знать, чтобы скорректировать план к чемпионату России, пока настроен выступать на турнире», — приводит слова Перевозчикова ТАСС.

Чемпионат России пройдёт с 28 марта по 5 апреля.

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