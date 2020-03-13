В Москве прошёл FinChess – шахматный турнир среди финансовых, IT-компаний и СМИ

11 марта в Москве при поддержке компании по разработке IT-решений FriFlex прошёл весенний FinChess – мероприятие с шахматным турниром и деловой программой для сотрудников финансовых, IT-компаний и СМИ.
В соревнованиях приняло участие 10 команд. Команды Центробанка РФ, Rambler Group, Sigma, FriFlex, шахматного клуба МШУ «Сколково», «Друзья ВТБ», сборные команды сотрудников финансовых и IT-компаний: «Команда белых королей», сборная инвесторов и банкиров, «Команда чёрных королей», а также сборная журналистов и блогеров.
Командный турнир FinChess проходил по правилам ФИДЕ при судействе сертифицированного арбитра, с контролем времени 5+2.
Победителем весеннего FinChess 2020 стала команда «Друзья ВТБ», капитан команды – Лев Варназов. Второе место завоевала сборная команда – «Команда белых королей» во главе с капитаном Тиграном Мамиконяном. Третье место в командном турнире заняла команда страхового агентства Sigma во главе с Иваном Анисимовым.
Команда Rambler Group заняла седьмое место в командном зачёте. Участник команды Rambler Group Роджеро Маттео Кушнарёв занял второе место в личном зачёте на второй доске, он одержал победу в шести партиях из семи сыгранных на турнире.
В деловой программе FinChess выступил международный гроссмейстер Евгений Мирошниченко. Тема его доклада – «Как шахматы помогают в принятии решений». Александр Захаров, международный мастер, директор шахматной школы «Этюд», рассказал о технологических вехах в развитии шахмат.
Партнёрами весеннего мероприятия выступили издательство «Манн Иванов и Фербер», натуральные батончики на основе орехов и фиников R.A.W.Life, сервис по доставке наборов для смузи FruitPack, платформа для распознавания шахматных партий idChess. Московский Театр луны подарил победителям турнира билеты на спектакль о шахматах «Маки», повествующий о вошедшей в мировую историю шахмат дуэли двух великих шахматистов XX века – Алёхина и Капабланки.
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