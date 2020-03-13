Кубок мира по лыжным гонкам. Итоги сезона-2019/2020

По итогам Кубка мира — 2019/2020 по лыжным гонкам спортсмены сборной России завоевали три трофея. Александр Большунов стал первым в российской истории обладателем «Большого хрустального глобуса», он же выиграл дистанционный зачёт. Наталья Непряева заняла в общем зачёте третье место.

Спринтерский Кубок у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Клебо, у женщин – шведка Линн Сван. «Большой хрустальный глобус» и дистанционный зачёт среди женщин выиграла норвежка Терезе Йохауг.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2221.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1726.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1311.

Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2508.

2. Хейди Венг (Норвегия) – 1697

3. Наталья Непряева (Россия) – 1356.

Дистанционный зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1293.

2. Сьюр Рёте (Норвегия) – 864.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) – 840.

Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1451.

2. Хейди Венг (Норвегия) – 1920

3. Эбба Андерссон (Норвегия) – 717.

Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 550.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) – 405.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 386.

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) – 509.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 486

3. Анамария Лампич (Словения) — 472.