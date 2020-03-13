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Кубок мира по лыжным гонкам. Итоги сезона-2019/2020

Кубок мира по лыжным гонкам. Итоги сезона-2019/2020
Другие / Лыжный спорт 0

По итогам Кубка мира — 2019/2020 по лыжным гонкам спортсмены сборной России завоевали три трофея. Александр Большунов стал первым в российской истории обладателем «Большого хрустального глобуса», он же выиграл дистанционный зачёт. Наталья Непряева заняла в общем зачёте третье место.

Спринтерский Кубок у мужчин завоевал норвежец Йоханнес Клебо, у женщин – шведка Линн Сван. «Большой хрустальный глобус» и дистанционный зачёт среди женщин выиграла норвежка Терезе Йохауг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2221.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1726.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 1311.

Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2508.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1697
3. Наталья Непряева (Россия) – 1356.

Дистанционный зачёт. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1293.
2. Сьюр Рёте (Норвегия) – 864.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) – 840.

Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1451.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1920
3. Эбба Андерссон (Норвегия) – 717.

Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 550.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) – 405.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 386.

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) – 509.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 486
3. Анамария Лампич (Словения) — 472.

Лыжник Большунов одержал великую победу. Но норвежцы умудрились и её испортить
Россиянин будто бы не обыграл соперников из Норвегии до конца.
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