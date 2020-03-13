В новом показательном номере Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал отмену чемпионата мира по фигурному катанию, который был запланирован на следующей неделе в Монреале (Канада).

На чемпионате мира должны были выступить Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Алина Загитова в показательных выступлениях.

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все всё понимают, и здоровье превыше всего! Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Esmeralda из мюзикла Notre Dame de Paris! Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию «Оскар». Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу «Россия, вперёд» 29 марта!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.