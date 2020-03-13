Медведева — о новой произвольной программе: с тобой всегда приятно работать, Ше-Линн!
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что постановщиком её произвольной программы на сезон-2020/2021 стала канадка Ше-Линн Бурн, выступавшая в танцах на льду с Виктором Краатцем.
«Произвольная программа. Спасибо, Ше-Линн, с тобой всегда приятно работать», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Спортсменка снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.
Медведева анонсировала новую короткую программу на сезон-2020/2021
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