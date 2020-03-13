Туктамышева, Алиев и Самарин примут участие в шоу Леоновой в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова представит своё шоу, которое состоится 25 апреля в академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

«Только прошло одно шоу, а мы уже готовимся к новому! 25 апреля в академии фигурного катания состоится шоу вице-чемпионки мира, яркой и неподражаемой Алёны Леоновой.

Друзья, коллеги и тренеры придут поздравить спортсменку с 25-летием ледовой карьеры и вспомнить всё лучшее, что было на этом длинном пути. Среди участников — Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева, Андрей Мозалёв, Мария Сотскова и многие другие. Будет тепло, душевно и весело», — сообщает федерация фигурного катания Санкт-Петербурга на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» федерации.

Напомним, 9 марта в Санкт-Петербурге прошло шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лёд».