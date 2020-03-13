Туктамышева, Алиев и Самарин примут участие в шоу Леоновой в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова представит своё шоу, которое состоится 25 апреля в академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.
«Только прошло одно шоу, а мы уже готовимся к новому! 25 апреля в академии фигурного катания состоится шоу вице-чемпионки мира, яркой и неподражаемой Алёны Леоновой.
Друзья, коллеги и тренеры придут поздравить спортсменку с 25-летием ледовой карьеры и вспомнить всё лучшее, что было на этом длинном пути. Среди участников — Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева, Андрей Мозалёв, Мария Сотскова и многие другие. Будет тепло, душевно и весело», — сообщает федерация фигурного катания Санкт-Петербурга на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» федерации.
Напомним, 9 марта в Санкт-Петербурге прошло шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лёд».
- 13 марта 2020
-
23:04
-
21:59
-
21:28
-
21:11
-
20:13
-
19:44
-
19:36
-
19:06
-
18:19
-
18:01
-
17:53
-
17:19
-
16:56
-
16:46
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:29
-
14:59
-
14:23
-
13:34
-
12:49
-
12:34
-
12:29
-
11:43
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:15
-
10:23
-
10:19
-
08:46
-
04:16
-
01:27