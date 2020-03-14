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Безуглов: очищение лёгкой атлетики началось

Безуглов: очищение лёгкой атлетики началось
Другие / Лёгкая атлетика 0

Врач сборной России по футболу, вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов выразил надежду на очищение российской лёгкой атлетики.

В рамках заседания президиума были обсуждены решения совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, касающиеся восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, и разработан проект плана действий федерации, необходимый для эффективной реализации требований, предъявленных World Athletics к ВФЛА.

«Очищение лёгкой атлетики началось. И очень радует, что мнение членов бюро Президиума ВФЛА единодушно! Совсем скоро будут опубликованы антидопинговые правила, по которым будет жить российская легкая атлетика.

Спасибо всем неравнодушным за советы и конструктивную критику! Мы приложим все усилия, чтобы вас не разочаровать и сделать лёгкую атлетику чистой!» — написал Безуглов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Эдуарда Безуглова.

ВФЛА разработала план для эффективной реализации требований World Athletics
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