Семеня заявила о готовности участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 200 м

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня из ЮАР заявила, что хочет принять участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года на дистанции 200 м.

«Как вы все знаете, я не могу соревноваться на дистанции 800 м и защищать свой титул в Токио. Моя мечта — соревноваться на уровне спорта. Чтобы преследовать свои цели и мечты, я решил изменить события и соревноваться на дистанции 200 метров. Решение далось мне нелегко, но, как всегда, я с нетерпением жду этого вызова и буду усердно работать. Я сделаю все возможное, чтобы попасть в Токио и в меру своих возможностей побороться за Южную Африку», — говорится в заявлении спортсменки в «Инстаграме».

Согласно новым правилам IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови Семеня не может участвовать в стартах на дистанциях от 400 м. Из-за этого она пропустила чемпионат мира в Дохе. При этом, на дистанциях 200 м эти правила не действуют.