Всемирная федерация бадминтона отменила все соревнования до 12 апреля

Всемирная федерация бадминтона (BWF) объявила о приостановке всех соревнований, проводимых под эгидой организации. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.
Турниры не будут проводиться до 12 апреля. Приостановка соревнований скажется и на результатах квалификации на Олимпийские игры 2020 года. Организация теперь планирует изменить правила квалификации.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тысяч человек.
Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.
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