Легков назвал главную особенность Большунова, которая помогла ему выиграть Кубок мира

Бывший российский лыжник олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о соотечественнике, Александре Большунове, который выиграл общий зачёт Кубка мира. Большунов досрочно стал победителем после того, как организаторы решили не проводить заключительные этапы сезона из-за угрозы распространения коронавируса.

«За счёт чего Большунов добился таких успехов? Думаю, тут секретов нет. Талант и трудолюбие. Когда такой одарённый спортсмен, как Александр, всего себя отдаёт тренировкам и выступает на пределе возможностей в каждой гонке, получается такой результат. Благодаря этому можно конкурировать с норвежцами, в отношении которых многие думают, что они непобедимы. Но, как показывает практика, не только в Норвегии рождаются талантливые лыжники.

В чём особенность Большунова? Когда я выступал, существовало разделение на специалистов по спринтерским и длинным дистанциям. Мне, например, не очень давались спринты. Казалось, у меня длинные мышцы, которые больше подходят для марафона. На коротких дистанциях они закислялись, и быстро наступала усталость. Зато на длинных дистанциях, например 50-километровом марафоне, мне удавалось на максимальной скорости проходить последний километр. Большунов способен хорошо выступать в любых видах гонок. Он универсален, и за счёт этого стал стабильно конкурировать с норвежцами», — цитируют Легкова «Известия».