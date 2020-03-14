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CAS может отложить рассмотрение дела ВАДА и РУСАДА

CAS может отложить рассмотрение дела ВАДА и РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может отложить рассмотрение дела о спорте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за угрозы распространения коронавируса. Предполагалось, что слушания будут проходить в конце апреля или начале мая. Но из-за угрозы распространения коронавируса сроки могут быть сдвинуты.

«В связи с коронавирусом, возможно, будут сдвинуты сроки рассмотрения. Предварительно, слушания планировались на конец апреля — начало мая. Вероятно, рассмотрение будет сдвинуто на конец мая.

Надеюсь, как минимум, мы защитим интересы спортсменов. И на Олимпийских играх в Токио, если они состоятся, национальная команда России будет участвовать со всеми национальными атрибутами", — приводит слова Матыцина РИА «Новости».

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