Нортуг: у Большунова есть всё, чтобы быть королём лыжных гонок ещё три сезона

Прославленный норвежский лыжник Петер Нортуг поделился мнением о россиянине Александре Большунове. Российский спортсмен выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. Он стал первым победителем Кубка мира в истории России.

«Сезон получился интересным. Не было чемпионата мира, поэтому главными событиями стали многодневки «Тур де Ски» и «Ски Тур». Большунов очень хорошо выступал в дистанционных гонках. Клебо почти всегда побеждает в спринте, но по дистанционной скорости от заметно проигрывает Большунову. Думаю, Александр способен быть королём лыжных гонок следующие три сезона. Он очень силён и находится в идеальном возрасте, желаю ему удачи. У него реально есть всё, чтобы быть лидером в мировых лыжных гонках в ближайшие несколько сезонов.

Ему удалось прибавить за счёт тактики. Он и раньше быстро бегал, но не всегда принимал правильные решения на трассе. Сейчас Большунов очень грамотно ведёт гонки, поэтому обыграть его крайне тяжело. Он стал на год старше, и это видно по его выступлениям. Норвежская команда старалась остановить его, но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане. У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно, а когда Йоханнес Клебо сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин», — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.