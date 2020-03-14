Нортуг: не думаю, что применение препаратов от астмы у норвежцев носит массовый характер

Бывший норвежский биатлонист Петер Нортуг поделился мнением о ситуации с использованием спортсменами терапевтических исключений (TUE).

«Правила игры устанавливает ВАДА. Они определяют ограничения, которые едины для всех атлетов. ВАДА тщательно следит за соблюдением условий и наказывает тех, кто выходит за рамки. Надеюсь, ситуация не изменится в ближайшие годы, контроль за употреблением тех или иных препаратов останется жёстким. Главное, чтобы существующие правила соблюдались всеми спортсменами и врачами.

Не думаю, что использование препаратов от астмы в сборной Норвегии имеет массовый характер. Да, некоторые лыжники используют терапевтические исключения, однако принимают лекарства только в соответствии с установленными ограничениями», — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.