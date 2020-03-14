Тренер российских синхронисток рассказала о профилактических мерах против коронавируса

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко поделилась мнением о ситуации с отменой турниров из-за угрозы распространения коронавируса.
«Чего больше боюсь — отмены или переноса соревнований? Это не страх, а, скорее, беспокойство. Хотелось бы, конечно, чтобы Олимпиада-2020 всё-таки состоялась в этом году.
Сложно ли выступать без зрителей? Кому как. Света Колесниченко, например, вообще не любит, когда кто-то посторонний присутствует на трибунах. Ромашиной, напротив, публика очень важна, придаёт ей мотивации. Но обе прекрасно умеют принимать любую реальность и не делать на это скидок.
Профилактически меры против коронавируса? Когда отпускаю девочек с тренировочной базы домой, естественно, напоминаю, что следует избегать людных мест, быть осторожными, но делаю это, скорее, по-инерции: атлетам такого уровня ни о чём не приходится лишний раз говорить, они прекрасно знают, как обезопасить себя от ненужного риска. Пожертвовать ради результата какими-то развлечениями для них не проблема», — цитирует Данченко «RT на русском».
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