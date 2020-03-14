Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Нортуг: отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта

Нортуг: отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта
Другие / Лыжный спорт 0

Бывший норвежский лыжник Петер Нортуг поделился мнением об отстранении России от международных соревнований. В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о новых санкциях в отношении российского спорта из-за фальсификации данных в Московской антидопинговой лаборатории.

«Отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта. Нам всегда нравилось соревноваться с русскими, это соперничество украшает наш вид спорта. Конечно, Всемирное антидопинговое агентство должно делать свою работу, но не считаю правильным наказывать всю страну. Если кто-то нарушил антидопинговые правила, он и должен быть дисквалифицирован. Надеюсь, финальное решение позволит российским спортсменам выступать и в следующем году, и на Олимпиаде в Пекине. Это важно для всего спорта, поскольку Россия – большая спортивная страна», — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

Нортуг: не думаю, что применение препаратов от астмы у норвежцев носит массовый характер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020