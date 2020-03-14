Нортуг: отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта

Бывший норвежский лыжник Петер Нортуг поделился мнением об отстранении России от международных соревнований. В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о новых санкциях в отношении российского спорта из-за фальсификации данных в Московской антидопинговой лаборатории.
«Отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта. Нам всегда нравилось соревноваться с русскими, это соперничество украшает наш вид спорта. Конечно, Всемирное антидопинговое агентство должно делать свою работу, но не считаю правильным наказывать всю страну. Если кто-то нарушил антидопинговые правила, он и должен быть дисквалифицирован. Надеюсь, финальное решение позволит российским спортсменам выступать и в следующем году, и на Олимпиаде в Пекине. Это важно для всего спорта, поскольку Россия – большая спортивная страна», — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
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