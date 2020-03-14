Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Софии перенесён на более поздний срок

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о переносе на более поздний срок этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который должен был проходить в Софии (Болгария). Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.
Турнир должен был проходить в Софии с 10 по 12 апреля. Новая дата проведения соревнований пока неизвестна.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.
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